Тухель: «Манчестер Сити» — эталон. Стоит признать, что сейчас это лучшая команда Англии

48-летний немецкий специалист Томас Тухель, возглавляющий лондонский «Челси», высказался о предстоящей выездной встрече с «Манчестер Сити» в 22-м туре чемпионата Англии.
«Быть может, это удача или они делают что-то лучше, чем мы, но факт остаётся фактом – у них меньше травм ключевых игроков. У них в принципе выбывает небольшое количество игроков и, как правило, на небольшой срок. При этом в «Манчестер Сити» не страдали от коронавируса, как мы и другие клубы АПЛ в течение многих недель – так что между нами огромная разница.
В этом сезоне у нас было несколько ничьих, которых мы могли бы избежать, имея полную обойму игроков. Не стоит забывать про то, что, чтобы конкурировать с «Манчестер Сити», нужно быть на высоте и на самом высоком уровне на протяжении всего турнира.
Они являются эталоном, это лучшая команда в Англии прямо сейчас. Это то, что мы должны признать», — цитирует Тухеля BBC.
«Челси» вырвал ничью в матче с «Ливерпулем» в 21-м туре АПЛ.
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Напомним, встреча между «Манчестер Сити» и «Челси» состоится сегодня, в субботу, 15 января. Начало – в 15:30 мск.
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