Невилл – о переносах в АПЛ: не верю, что нельзя собрать состав, имея по 30-40 игроков

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гари Невилл гневно высказался о тенденции переносов матчей в английской Премьер-лиге после аналогичного запроса от лондонского «Арсенала» перед встречей 22-го тура чемпионата Англии с «Тоттенхэмом».

«Я искренне верю, что все команды, не только в Премьер-лиге, но и в других английских дивизионах сейчас должны быть готовы играть в своих матчах.

Мы видим, что у «Арсенаал» уходят в аренду Балогун и Мейтленд-Найлс, Гранит Джака получает красную карточку – но в этом нет чьей-либо вины. Мы не можем отменять матчи. Их просьба о переносе встречи с «Тоттенхэмом» должна быть отклонена.

Если бы всё дело было только в количестве заболевших коронавирусом в чрезвычайных обстоятельствах, когда у них бы отсутствовало 10 или 15 игроков, но сейчас мы говорим о командах, где в последние недели, без сомнения, отменялись игры на основании того, в какой форме они находятся перед матчем. Это должно прекратиться.

У «Манчестер Юнайтед» и других команд в составе от 30 до 40 игроков — я не верю, что они не могут собрать от 13 до 16 игроков на матч», — цитирует Невилла Sky Sports.