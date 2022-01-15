Невилл – о переносах в АПЛ: не верю, что нельзя собрать состав, имея по 30-40 игроков

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гари Невилл гневно высказался о тенденции переносов матчей в английской Премьер-лиге после аналогичного запроса от лондонского «Арсенала» перед встречей 22-го тура чемпионата Англии с «Тоттенхэмом».
«Я искренне верю, что все команды, не только в Премьер-лиге, но и в других английских дивизионах сейчас должны быть готовы играть в своих матчах.
Мы видим, что у «Арсенаал» уходят в аренду Балогун и Мейтленд-Найлс, Гранит Джака получает красную карточку – но в этом нет чьей-либо вины. Мы не можем отменять матчи. Их просьба о переносе встречи с «Тоттенхэмом» должна быть отклонена.
Если бы всё дело было только в количестве заболевших коронавирусом в чрезвычайных обстоятельствах, когда у них бы отсутствовало 10 или 15 игроков, но сейчас мы говорим о командах, где в последние недели, без сомнения, отменялись игры на основании того, в какой форме они находятся перед матчем. Это должно прекратиться.
У «Манчестер Юнайтед» и других команд в составе от 30 до 40 игроков — я не верю, что они не могут собрать от 13 до 16 игроков на матч», — цитирует Невилла Sky Sports.
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