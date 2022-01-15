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Роналду: верю, что Португалия сыграет на ЧМ-2022. У нас предстоит битва с Турцией в стыках

Роналду: верю, что Португалия сыграет на ЧМ-2022. У нас предстоит битва с Турцией в стыках
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36-летний звёздный нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду высказался о шансах национальной команды попасть на чемпионат мира – 2022 в Катаре через стыковые матчи, где в первой встрече им предстоит сыграть с Турцией.

«Было бы очень грустно не попасть на чемпионат мира, но я всё ещё верю, что у нас всё получится. В футболе и в жизни мы переживаем трудные времена, но если мы падаем, то должны проявить желание подняться.

Я верю, что Португалия сыграет на чемпионате мира! Мы знаем, что нам предстоит одно или два трудных сражения.

В марте мы будем готовы, в стыковых матчах будет битва. Жизнь такова, идеального сценария не существует, мы должны смотреть на вещи такими, какие они есть, — и лицом к лицу», — цитирует Роналду ESPN.

Напомним, что в полуфинале стыковых матчей Португалия сыграет с командой Турции. Победитель этой пары встретится в финале с победителем матча Италия – Северная Македония.

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