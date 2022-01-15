Давид Алаба пропустит финал Суперкубка Испании

Защитник «Реала» Давид Алаба не поможет мадридской команде в финальном матче Суперкубка Испании с «Атлетиком», сообщает Marca.



По информации источника, австрийский футболист отправился с командой в Саудовскую Аравию с травмой подколенного сухожилия, из-за которой пропустил полуфинальную игру с «Барселоной» (3:2). Алаба не сможет восстановиться к финальной встрече и полетит в Испанию для прохождения реабилитации.



Финал Суперкубка Испании «Атлетик» — «Реал» состоится завтра, 16 января, на стадионе «Кинг Фахд» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Начало встречи — в 21:30 мск. Действующий обладатель Суперкубка Испании — «Атлетик». Самым титулованным клубом является «Барселона» — на счету каталонцев 13 завоёванных трофеев.