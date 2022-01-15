Главный врач ЦСКА рассказал, почему Егор Ушаков проходит сбор с основой клуба

Главный врач ЦСКА Эдуард Безуглов рассказал, почему нападающий молодёжной команды Егор Ушаков проходит сбор с основой клуба.
«Молодому футболисту несколько месяцев назад выполнили операцию на стопе, стартовую реабилитацию он провёл под наблюдением наших врачей в Ватутинках. Учитывая, что скоро наступает финальный этап реабилитации, было принято решение взять Егора в Кампоамор, чтобы он восстанавливался под контролем медицинского штаба и физиотерапевтов. Надеемся, что с февраля Ушаков приступит к беговой работе, а в марте выйдет на поле», — цитирует Безуглова пресс-служба ЦСКА.
Красно-синие располагаются на четвёртом месте с 30 очками в турнирной таблице РПЛ после 18 туров. Лидером Российской Премьер-Лиги является «Зенит», набравший 38 очков за 18 туров. На втором месте в национальном первенстве находится «Динамо» (36). В первом матче после зимней паузы ЦСКА сыграет с московским «Спартаком».
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