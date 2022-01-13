Тренер ЦСКА Бабаян отсутствует на первом сборе клуба из-за проблем с вылетом из Казахстана

Тренер ЦСКА Григорий Бабаян не смог присутствовать с командой на первом сборе в Испании.



«Я в Алма-Аты — аэропорт в городе закрыт. С завтрашнего дня официально возобновляются международные рейсы. Если всё сложится хорошо, то завтра же вылечу в Испанию, где присоединюсь к команде», — сказал Бабаян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.



Ранее стало известно, что ЦСКА сыграет на сборах с норвежским клубом «Будё-Глимт». Напомним, российский клуб проведёт сборы в Кампоаморе (Испания). По информации источника, встреча запланирована на 3 февраля.



Красно-синие располагаются на четвёртом месте с 30 очками в турнирной таблице РПЛ после 18 туров. Лидером Российской Премьер-Лиги является «Зенит», набравший 38 очков за 18 туров. На втором месте в национальном первенстве находится «Динамо» (36). В первом матче после зимней паузы ЦСКА сыграет с московским «Спартаком».

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