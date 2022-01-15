Тренер «Ариса» — о лидерстве команды: просто мы — большая семья, и это видно на поле

Главный тренер «Ариса» Лиасос Лука прокомментировал победу команды в матче 16-го тура чемпионата Кипра с «Доксой» (1:0).



«Просто мы — большая семья, и это видно на поле. У нас сейчас столько проблем с составом по ряду причин, но качество игроков позволяет держать марку. Последний матч — не лучший в нашем исполнении, особенно с точки зрения шоу, зрелищности. Но я знаю, что предшествовало этому матчу, и чувствую гордость за наших игроков.



У нас есть резерв, на поле выходят парни из второй команды. Последуют и другие, если будут усердно работать. Игроки нас радуют, даже удивляют. Мы ждём людей на стадионе, наши ребята заслуживают заполненных трибун», — отметил Лиасос Лука.

Команда набрала 33 очка и возглавила турнирную таблицу. Примечательно, что дебютант высшего дивизиона стал единоличным лидером чемпионата впервые в истории кипрского футбола. Дополнительную информацию можно узнать на странице «Ариса» в «Инстаграме».