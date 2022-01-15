Тренер «Ариса» — о лидерстве команды: просто мы — большая семья, и это видно на поле

Главный тренер «Ариса» Лиасос Лука прокомментировал победу команды в матче 16-го тура чемпионата Кипра с «Доксой» (1:0).
«Просто мы — большая семья, и это видно на поле. У нас сейчас столько проблем с составом по ряду причин, но качество игроков позволяет держать марку. Последний матч — не лучший в нашем исполнении, особенно с точки зрения шоу, зрелищности. Но я знаю, что предшествовало этому матчу, и чувствую гордость за наших игроков.
У нас есть резерв, на поле выходят парни из второй команды. Последуют и другие, если будут усердно работать. Игроки нас радуют, даже удивляют. Мы ждём людей на стадионе, наши ребята заслуживают заполненных трибун», — отметил Лиасос Лука.
Команда набрала 33 очка и возглавила турнирную таблицу. Примечательно, что дебютант высшего дивизиона стал единоличным лидером чемпионата впервые в истории кипрского футбола. Дополнительную информацию можно узнать на странице «Ариса» в «Инстаграме».
- 15 января 2022
-
13:33
-
13:23
-
13:20
-
13:03
-
12:48
-
12:45
-
12:39
-
12:29
-
12:11
-
11:49
-
11:42
-
11:30
-
11:20
-
11:02
-
10:58
-
10:49
-
10:31
-
10:19
-
10:11
-
10:00
-
09:50
-
09:39
-
09:30
-
09:19
-
08:58
-
08:51
-
08:02
-
07:15
-
06:53
-
06:35
-
06:12
-
04:54
-
04:18
-
03:12
-
02:13