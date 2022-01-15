Осинькин прокомментировал информацию о возможном уходе Пруцева из «Крыльев Советов»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал информацию о возможном уходе полузащитника Данила Пруцева из клуба. Ранее стало известно, что футболист близок к переходу в «Спартак».



«Вопрос по Пруцеву сейчас решается на клубном уровне. Он сейчас не с нами, он готовится уже к тому, что вопросы по трансферу будут решены. Более детальную информацию надо получать в клубе. Сейчас все эти переходные нюансы решаются между клубами», — сказал Осинькин в интервью пресс-службе «Крыльев Советов».

Самарские «Крылья Советов» в 18 встречах набрали 27 очков и занимают восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (38).