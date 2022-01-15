Леон Классен: российский чемпионат лучше, чем австрийский. В РПЛ больше хороших команд
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Защитник Леон Классен, перешедший в «Спартак» из австрийского «Тироля», поделился мнением о российском чемпионате.
«Меня хорошо приняли. Я некоторых игроков знаю: Литвинова, Умярова, Маслова, Игнатова. Думаю, российский чемпионат больше и лучше, чем австрийский. Здесь намного больше хороших команд. Я в хорошем состоянии. Думаю, могу помочь команде подняться с девятого места», — сказал Классен в интервью пресс-службе «Спартака».
«Спартак» в 18 матчах набрал 23 очка и занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (38). В следующем туре чемпионата России после зимнего перерыва «Спартак» сыграет с ЦСКА. Встреча состоится 26 февраля.
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