Леон Классен: российский чемпионат лучше, чем австрийский. В РПЛ больше хороших команд

Защитник Леон Классен, перешедший в «Спартак» из австрийского «Тироля», поделился мнением о российском чемпионате.



«Меня хорошо приняли. Я некоторых игроков знаю: Литвинова, Умярова, Маслова, Игнатова. Думаю, российский чемпионат больше и лучше, чем австрийский. Здесь намного больше хороших команд. Я в хорошем состоянии. Думаю, могу помочь команде подняться с девятого места», — сказал Классен в интервью пресс-службе «Спартака».



«Спартак» в 18 матчах набрал 23 очка и занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (38). В следующем туре чемпионата России после зимнего перерыва «Спартак» сыграет с ЦСКА. Встреча состоится 26 февраля.