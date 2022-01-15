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ЦСКА не рассматривает возможность подписания нападающего «Лацио» Мурики

ЦСКА не рассматривает возможность подписания нападающего «Лацио» Мурики
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ЦСКА не рассматривает форварда «Лацио» Ведата Мурики в качестве усиления. Об этом «Чемпионату» сообщило два источника, знакомых с ситуацией. Клубы не ведут переговоры о переходе нападающего.

Ранее появилась информация, согласно которой ЦСКА планирует арендовать Мурики у «Лацио» с последующим выкупом контракта.

Мурики стал игроком итальянского клуба в сентябре 2020 года, перейдя из турецкого «Фенербахче» за € 19,9 млн. В нынешнем сезоне нападающий не забил ни разу в 11 матчах итальянской Серии А, но отметился одной голевой передачей. Также Мурики принял участие в трёх встречах группового этапа Лиги Европы, но не сумел отметиться в них результативными действиями.

Контракт Мурики с «Лацио» действителен до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего из Косово в € 6 млн.

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