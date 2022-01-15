Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос окончательно восстановился от травмы и готов играть за клуб, сообщает Onze Mondial со ссылкой L’Équipe. 35-летний футболист хочет завоевать место в стартовом составе «ПСЖ». Он окончательно избавился от болей в икроножной мышце.



35-летний Рамос стал игроком «ПСЖ» в июле 2021 года, перейдя в команду на правах свободного агента. Однако из-за травм защитник дебютировал лишь 28 ноября в матче 15-го тура чемпионата Франции с «Сент-Этьеном» (3:1). После этого Рамос не играл. В «ПСЖ» сообщали, что защитник испытывает мышечную усталость. Контракт с испанским футболистом был подписан до 2023 года. Ранее он выступал в составе мадридского «Реала» и «Севильи», воспитанником которой и является.

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