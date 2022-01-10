Почеттино объяснил, почему оставил Рамоса в запасе на матч с «Лионом»
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Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино ответил на вопрос о том, почему защитник Серхио Рамос остался в запасе на матч с «Лионом» в 20-м туре чемпионата Франции. Встреча проходила на поле стадиона «Стад де Люмьер» в городе Лион. Она завершилась ничейным исходом – 1:1.
«Рамос здоров, есть конкуренция за места для всех, и я решил играть с двумя центральными защитниками, Кимпембе и Маркиньосом», — приводятся слова Почеттино в «твиттере» Get French Football News.
«ПСЖ» набрал 47 очков и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Франции по футболу. «Лион» (25) – на 11-й позиции.
В нынешнем сезоне чемпионата Франции Рамос принял учпастие в двух матчах и не отметился результативными действиями.
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