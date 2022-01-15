«Манчестер Сити» обыграл дома «Челси» в центральном матче 22-го тура АПЛ

Сегодня, 15 января, на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)» в Манчестере в рамках 22-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Манчестер Сити» принимал «Челси». Хозяева одержали победу – 1:0.
Единственный гол был забит во втором тайме. На 70-й минуте отличился полузащитник «горожан» Кевин Де Брёйне, ему ассистировал Жоау Канселу.
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Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Крейг Поусон. Ему помогали ассистенты Ли Беттс и Ричард Уэст. Резервный рефери – Джонатан Мосс.
«Манчестер Сити» набрал 56 очков в 22 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. Лондонский «Челси» (43) находится на 2-й позиции в таблице. В тройку лидеров входит «Ливерпуль» (42). Действующий чемпион Англии — «Манчестер Сити».
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