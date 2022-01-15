«О чём думали руководители «Дженоа»?» Мостовой — об увольнении Шевченко спустя два месяца

Бывший российский футболист Александр Мостовой прокомментировал увольнение украинца Андрея Шевченко с поста главного тренера «Дженоа».
«Как только Шевченко назначили в «Дженоа», я сразу сказал, что это огромнейший риск для всех. Они находились на последних местах, боролись за выживание. Сейчас — аналогичная ситуация. Смотрел несколько игр: команда из Генуи не для высоких задач.
Всё просто: если бы Шевченко пришёл и случайно что-то там произошло… Например, вылезли бы из зоны выживания — в таком случае был бы героем. Но на 70-80% было ясно, что этого не произойдёт. Мы возвращаемся к тому, что играет не тренер, а футболисты.
Было предположение, что, соглашаясь на предложение «Дженоа», Шевченко хочет понюхать пороха. Затем через определённое время отправиться в другую команду. Я не удивлён, что всё сложилось именно так. Другое дело, о чём думали руководители «Дженоа»? Что Шевченко придёт и сразу же начнёт удивлять? Жалко, что вокруг Андрея теперь будет негатив. Недоброжелатели будут вспоминать, что в «Дженоа» ничего не получилось. Но у него всё ещё впереди», — рассказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
- 15 января 2022
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