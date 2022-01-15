Руй Витория показал фотографию c сыном в футболке «Спартака»
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Бывший главный тренер «Спартака» Руй Витория опубликовал совместную фотографию с сыном, который надел футболку московского клуба. Португальский специалист разместил снимок в «Инстаграме».
«Вчера я присутствовал на особом дне для моего сына. Он принял участие в своей первой футбольной тренировке. Для меня большая честь видеть настоящую страсть к футболу в таком юном возрасте», — написал Витория в описании к фотографии.
Витория тренировал «Спартак» с мая по декабрь 2021 года. С красно-белыми португальский тренер вышел в 1/8 финала Лиги Европы из одной группы с «Наполи», «Лестером» и «Легией», заняв первое место. В чемпионате России «Спартак» ушёл на зимнюю паузу девятым, набрав в 18 турах 23 очка.
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