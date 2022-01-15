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«РБ Лейпциг» Тедеско обыграл «Штутгарт» и приблизился к зоне еврокубков

«РБ Лейпциг» Тедеско обыграл «Штутгарт» и приблизился к зоне еврокубков
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Сегодня, 15 января, на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» в Штутгарте, Германия, в рамках 19-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2021/2022 «Штутгарт» принимал «РБ Лейпциг». Гости одержали победу – 2:0.

Счёт в матче на 11-минуте открыл португалец Андре Силва, реализовавший пенальти. На 70-й минуте Кристофер Нкунку с передачи Бенджамина Хенрихса установил окончательный счёт в матче — 2:0 в пользу команды Доменико Тедеско.

«РБ Лейпциг» набрал в 19 матчах чемпионата Германии 28 очков и поднялся на седьмую строчку турнирной таблицы, отставая от идущего вторым «Байера» (игра в запасе) на одно очко. «Штутгарт» (18) — 15-й. Лидером соревнований является мюнхенская «Бавария», набравшая в 19 встречах 46 очков.

Германия - Бундеслига. 19-й тур
15 января 2022, суббота. 17:30 МСК
Штутгарт
Штутгарт
Окончен
0 : 2
РБ Лейпциг
Лейпциг
0:1 А. Силва – 11' (пен)   0:2 Нкунку – 70'
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