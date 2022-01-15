Источник: «Дженоа» арендовал Миранчука за € 2,5 млн с опцией выкупа за € 8 млн

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук арендован «Дженоа» до конца сезона за € 2,5 млн. Итальянский клуб в конце соглашения получит право выкупа 26-летнего российского футболиста за € 8 млн. Об этом сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере».

Ранее появилась информация, что российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук продолжит карьеру в «Дженоа». 26-летний Миранчук выступает за итальянский клуб с сентября 2020 года, перейдя из «Локомотива». В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 11 матчах итальянской Серии А, забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи. Также на его счету два матча в Лиге чемпионов. Контракт Миранчука истекает в 2024 году, портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 11 млн.