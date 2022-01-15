Источник: «Дженоа» арендовал Миранчука за € 2,5 млн с опцией выкупа за € 8 млн
Поделиться
Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук арендован «Дженоа» до конца сезона за € 2,5 млн. Итальянский клуб в конце соглашения получит право выкупа 26-летнего российского футболиста за € 8 млн. Об этом сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере».
Ранее появилась информация, что российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук продолжит карьеру в «Дженоа». 26-летний Миранчук выступает за итальянский клуб с сентября 2020 года, перейдя из «Локомотива». В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 11 матчах итальянской Серии А, забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи. Также на его счету два матча в Лиге чемпионов. Контракт Миранчука истекает в 2024 году, портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 11 млн.
Комментарии
- 15 января 2022
-
21:02
-
21:01
-
21:00
-
20:44
-
20:25
-
20:14
-
20:05
-
20:04
-
19:59
-
19:54
-
19:41
-
19:34
-
19:21
-
19:17
-
19:01
-
18:59
-
18:46
-
18:35
-
18:21
-
18:18
-
18:08
-
17:55
-
17:43
-
17:37
-
17:35
-
17:32
-
17:32
-
17:21
-
17:16
-
17:03
-
16:59
-
16:51
-
16:49
-
16:42
-
16:26
Партнерский контент