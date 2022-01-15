В «Аталанте» отреагировали на информацию о возможном переходе Миранчука в «Дженоа»

Спортивный директор «Аталанты» Джованни Сартори прокомментировал информацию о возможном переходе полузащитника Алексея Миранчука в «Дженоа».



«Дженоа» одна из трёх команд, которая сделала предложение по Миранчуку. Речь идёт об аренде. Мы ещё не приняли окончательного решения», — сказал Сартори в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



Ранее появилась информация, что российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук продолжит карьеру в «Дженоа». 26-летний Миранчук выступает за итальянский клуб с сентября 2020 года, перейдя из «Локомотива». В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 11 матчах итальянской Серии А, забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи. Также на его счету два матча в Лиге чемпионов. Контракт Миранчука истекает в 2024 году, портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 11 млн.