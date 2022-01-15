«Челси» объявил об уходе полузащитника в «Сток Сити». Он сыграл за клуб 2 раза за 8 лет
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Воспитанник лондонского «Челси» Льюис Бейкер подписал полноценный контракт со «Сток Сити». Об этом сообщает пресс-служба английского клуба на официальном сайте.
26-летний Бейкер пришёл в академию «Челси» в восьмилетнем возрасте. За основную команду английского клуба полузащитник выходил лишь два раза. Первый случился 5 января 2014 года в матче Кубка Англии с «Дерби Каунти» (0:2), тогда Бейкер провёл на поле три минуты. Второй — 8 января 2022 года, также в матче Кубка Англии, но с «Честерфилдом» (5:1, 31 минута на поле).
«Челси» восемь раз отдавал Бейкера в аренды с 2015 года. На этот раз клуб решил оформить полноценную продажу футболиста, чей контракт истекал в конце нынешнего сезона. О сумме сделки не сообщается.
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