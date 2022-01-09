Полузащитник «Челси» вышел на поле в составе команды второй раз за 8 лет

Полузащитник лондонского «Челси» Льюис Бейкер вышел замену в матче 1/32 финала Кубка Англии с «Честерфилдом», в котором подопечные Томаса Тухеля выиграли со счётом 5:1.

Для 26-летнего англичанина это второе появление на поле в составе «Челси». Первый матч был в январе 2014 года в матче Кубка Англии с «Дерби Каунти» – восемь лет и тря дня назад, сообщает в «Твиттере» OptaJoe.

С 2014 года футболист восемь раз уходил в аренду, поиграв за «Шефилд Уэнсдей», «МК Донс», «Витесс», «Мидлсбро», «Лидс Юнайтед», «Рединг», «Фортуну» из Дюссельдорфа и «Трабзонспор».

Льюис Бейкер является воспитанником «Челси», в июне 2021 года он вернулся в команду из очередной аренды. Наибольшее количество матчей в карьере игрок провёл за «Витесс» – 73.