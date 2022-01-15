«Арсенал» заинтересован в подписании 33-летнего Диего Косты

Нападающий Диего Коста может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. В услугах 33-летнего игрока заинтересован лондонский «Арсенал», сообщает Goal.com.
По информации источника, «канониры» неформально поинтересовались планами футболиста. Ранее сообщалось, что испанские «Кадис» и «Эльче» хотят подписать форварда.
Последним клубом 33-летнего Косты был «Атлетико Минейро», за который он выступал с августа 2021 года по январь 2022 года. За это время Диего выиграл с командой кубок и чемпионат Бразилии. В 19 матчах футболист забил пять голов и отдал одну голевую передачу.
До января 2021 года испанский нападающий выступал в составе мадридского «Атлетико». Ранее футболист также играл за «Челси», «Райо Вальекано», «Вальядолид», «Альбасете», «Сельту», «Брагу» и «Пенафиел».
Видеообзор матча 21-го тура АПЛ «Арсенал» — «Манчестер Сити»:
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