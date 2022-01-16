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Матч «Бетис» — «Севилья» прерван из-за прилетевшего в футболиста постороннего предмета

Матч «Бетис» — «Севилья» прерван из-за прилетевшего в футболиста постороннего предмета
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Встреча 1/8 финала Кубка Испании между «Бетисом» и «Севильей» прервана в концовке первого тайма из-за прилетевшего предмета в полузащитника гостевой команды Жоана Жордана с сектора активной поддержки хозяйской команды. По сведениям, в испанца прилетела палка. Об этом сообщает Marca.

Матч проходит на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье. На 35-й минуте счёт в игре открыл Алехандро Гомес с передачи Оливера Торреса. Через четыре минуты французский полузащитник хозяев Набиль Фекир сделал счёт в матче равным.

Сообщается, что врачи в настоящий момент осматривают испанского полузащитника. В зависимости от полученной травмы игра может быть остановлена полностью. О возможном наказании для «Бетиса» не сообщается.

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