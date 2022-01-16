Федерация футбола Испании остановила скандальный матч «Бетис» — «Севилья»

Королевская федерация футбола Испании объявила о приостановке матча 1/8 финала Кубка Испании между «Бетисом» и «Севильей».

В федерации отметили, что осуждают любые акты насилия на футбольном поле.

Напомним, встреча между «Бетисом» и «Севильей» прервана в концовке первого тайма из-за прилетевшего предмета в полузащитника гостевой команды Жоана Жордана с сектора активной поддержки хозяйской команды. По сведениям, в испанца прилетела палка.

Матч проходил на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье. На 35-й минуте счёт в игре открыл Алехандро Гомес с передачи Оливера Торреса. Через четыре минуты французский полузащитник хозяев Набиль Фекир сделал счёт в матче равным.

О возможном наказании для «Бетиса» не сообщается.