Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Форвард «Бетиса» Тельо: игроки «Севильи» хотели остановки матча

Форвард «Бетиса» Тельо: игроки «Севильи» хотели остановки матча
Комментарии

Нападающий «Бетиса» Кристиан Тельо прокомментировал эпизод, произошедший во время матча 1/8 финала Кубка Испании с «Севильей».

Напомним, встреча 1/8 финала Кубка Испании между «Бетисом» и «Севильей» была прервана в концовке первого тайма из-за предмета, прилетевшего в полузащитника гостевой команды Жоана Жордана с сектора активной поддержки хозяйской команды. По имеющимся сведениям, в испанца прилетела палка.

«Прежде всего, я хочу выразить полное неприятие любого акта насилия. Лицо, совершившее это, не имеет никакого отношения к болельщикам «Бетиса». С другой стороны, те из нас, кто присутствовал на поле, стали свидетелями того, что хотел получить соперник от этого эпизода — остановки игры», — написал Тельо на своей странице в «Твиттере».

Новость по теме
Хавбек «Бетиса»: слышал, как тренер «Севильи» призывал Жоана упасть на газон
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022