Форвард «Бетиса» Тельо: игроки «Севильи» хотели остановки матча
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Нападающий «Бетиса» Кристиан Тельо прокомментировал эпизод, произошедший во время матча 1/8 финала Кубка Испании с «Севильей».
Напомним, встреча 1/8 финала Кубка Испании между «Бетисом» и «Севильей» была прервана в концовке первого тайма из-за предмета, прилетевшего в полузащитника гостевой команды Жоана Жордана с сектора активной поддержки хозяйской команды. По имеющимся сведениям, в испанца прилетела палка.
«Прежде всего, я хочу выразить полное неприятие любого акта насилия. Лицо, совершившее это, не имеет никакого отношения к болельщикам «Бетиса». С другой стороны, те из нас, кто присутствовал на поле, стали свидетелями того, что хотел получить соперник от этого эпизода — остановки игры», — написал Тельо на своей странице в «Твиттере».
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