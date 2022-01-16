Хавбек «Бетиса»: слышал, как тренер «Севильи» призывал Жоана упасть на газон

Полузащитник «Бетиса» Виктор Камараса прокомментировал прерванный матч 1/8 финала Кубка Испании с «Севильей» после того, как в игрока красно-белых попала палка.

«Позорный и неоправданный поступок человека, который не представляет наших фанатов. Я надеюсь, что с Жорданом всё в порядке, хотя мы все слышали, в том числе и четвёртый судья, как их тренер призывал Жоана закружиться и упасть на газон. Этим твитом я не говорю, что Жоан притворяется или симулирует, я просто рассказываю то, что услышал», — написал Камараса в своём «твиттере».

Встреча 1/8 финала Кубка Испании между «Бетисом» и «Севильей» прервана в концовке первого тайма из-за прилетевшего предмета в полузащитника гостевой команды Жоана Жордана с сектора активной поддержки хозяйской команды. По сведениям, в испанца прилетела палка.