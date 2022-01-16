Источник: Жиго не полетит со «Спартаком» на зимний сбор из-за болезни
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Защитник «Спартака» Самуэль Жиго пропустит начало зимнего сбора московской команды в Объединённых Арабских Эмиратах из-за болезни. Футболист завтра, 17 января, не полетит вместе с одноклубниками в ОАЭ и должен будет присоединиться к команде позднее. Зимний сбор «Спартака» продлится до 29 января. Об этом сообщает «РБ Спорт».
28-летний Жиго перешёл в «Спартак» из бельгийского «Гента» летом 2018 года за € 8 млн. До этого он выступал в Бельгии за «Кортрейк» и во Франции за «Арль-Авиньон». В этом сезоне Российской Премьер-Лиги Самуэль провёл 16 игр, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Контракт французского защитника с московским клубом истекает в конце нынешнего сезона.
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