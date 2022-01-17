Зе Луиш объяснил, почему не смог уйти из «Локомотива» летом

Бывший нападающий «Локомотива» Зе Луиш рассказал, почему не смог покинуть московскую команду летом 2021 года.

«Я люблю своё дело и без всех благ, которые нам даёт футбол. А когда ты забираешь у человека то, что он любит, то ранишь его. Меня задели, задели мой характер. Так не делается, поэтому я решил рассказать об этом. Всё просто: я был готов играть в начале-середине октября. С этого момента у меня уже не было никаких проблем со здоровьем, но я не играл. Меня лишили возможности как играть, так и уйти.



Мне не дали возможности уйти летом. Тут нужно учитывать, что травмированным тяжело сменить команду. Хотя можно было сказать мне заранее, что я буду убран из заявки и нужно попробовать найти новый клуб. Но мне не сказали, что меня уберут из состава. Просто отстранили в последний день, когда уже ничего нельзя было сделать», — рассказал Зе Луиш в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.