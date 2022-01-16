Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тунис разгромил Мавританию в матче Кубка африканских наций

Тунис разгромил Мавританию в матче Кубка африканских наций
Комментарии

Сегодня, 16 января, в матче 2-го тура Кубка африканских наций встречались сборные Туниса и Мавритании. Игра проходила на стадионе «Лимбе Омниспорт». В матче одержала победу сборная Туниса со счётом 4:0.

Счёт в игре открыл Хамза Маслуси на 4-й минуте. Уже на 8-й Вахби Хазри увеличил преимущество Туниса, отличившись с передачи Аниса Слимане. Во втором тайме Хазри оформил дубль, ему отдал голевой пас Гайлен Шаалели. Через две минуты Хазри стал автором голевой передачи на Сейфеддине Жазири.

Сборная Туниса после поражения в первом туре от Мали набирает первые очки на турнире и располагается на третьей строчке группы F. Сборная Мавритании занимает четвёртую строчку, не набрав в двух турах ни одного очка.

Кубок африканских наций. Группа F. 2-й тур
16 января 2022, воскресенье. 19:00 МСК
Тунис
Окончен
4 : 0
Мавритания
1:0 Маслуси – 4'   2:0 Хазри – 8'   3:0 Хазри – 64'   4:0 Жазири – 66'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022