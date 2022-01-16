Тунис разгромил Мавританию в матче Кубка африканских наций
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Сегодня, 16 января, в матче 2-го тура Кубка африканских наций встречались сборные Туниса и Мавритании. Игра проходила на стадионе «Лимбе Омниспорт». В матче одержала победу сборная Туниса со счётом 4:0.
Счёт в игре открыл Хамза Маслуси на 4-й минуте. Уже на 8-й Вахби Хазри увеличил преимущество Туниса, отличившись с передачи Аниса Слимане. Во втором тайме Хазри оформил дубль, ему отдал голевой пас Гайлен Шаалели. Через две минуты Хазри стал автором голевой передачи на Сейфеддине Жазири.
Сборная Туниса после поражения в первом туре от Мали набирает первые очки на турнире и располагается на третьей строчке группы F. Сборная Мавритании занимает четвёртую строчку, не набрав в двух турах ни одного очка.
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