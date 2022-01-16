«Буду высказывать собственное правильное мнение». Ал. Мостовой завёл телеграм-канал

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой сообщил, что отныне будет вести свой собственный телеграм-канал.



«Ребята, всем привет, с вами Александр Мостовой. Я решил создать телеграм-канал, где я буду высказывать своё собственное, а главное, правильное мнение. Буду писать о своём отношении к различным спортивным событиям. Друзья, подписывайтесь, буду рад видеть вас у себя в «телеге». Будем обмениваться мнениями, спорить, рассуждать. Главное, думаю, что всегда придём к правильному и точному выводу. До скорой встречи», — сказал Мостовой.



53-летний Мостовой закончил игровую карьеру в 2005 году. Российский полузащитник выступал в составе испанских «Сельты» и «Алавеса», французских «Кана» и «Страсбурга», а также за московский «Спартак».