Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Буду высказывать собственное правильное мнение». Ал. Мостовой завёл телеграм-канал

«Буду высказывать собственное правильное мнение». Ал. Мостовой завёл телеграм-канал
Комментарии

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой сообщил, что отныне будет вести свой собственный телеграм-канал.

«Ребята, всем привет, с вами Александр Мостовой. Я решил создать телеграм-канал, где я буду высказывать своё собственное, а главное, правильное мнение. Буду писать о своём отношении к различным спортивным событиям. Друзья, подписывайтесь, буду рад видеть вас у себя в «телеге». Будем обмениваться мнениями, спорить, рассуждать. Главное, думаю, что всегда придём к правильному и точному выводу. До скорой встречи», — сказал Мостовой.

53-летний Мостовой закончил игровую карьеру в 2005 году. Российский полузащитник выступал в составе испанских «Сельты» и «Алавеса», французских «Кана» и «Страсбурга», а также за московский «Спартак».

Новость по теме
Мостовой: Шевченко не стоит идти в сборную Польши, не советую. Проигрываешь стыки — и всё
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022