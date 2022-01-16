«Буду высказывать собственное правильное мнение». Ал. Мостовой завёл телеграм-канал

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой сообщил, что отныне будет вести свой собственный телеграм-канал.
«Ребята, всем привет, с вами Александр Мостовой. Я решил создать телеграм-канал, где я буду высказывать своё собственное, а главное, правильное мнение. Буду писать о своём отношении к различным спортивным событиям. Друзья, подписывайтесь, буду рад видеть вас у себя в «телеге». Будем обмениваться мнениями, спорить, рассуждать. Главное, думаю, что всегда придём к правильному и точному выводу. До скорой встречи», — сказал Мостовой.
53-летний Мостовой закончил игровую карьеру в 2005 году. Российский полузащитник выступал в составе испанских «Сельты» и «Алавеса», французских «Кана» и «Страсбурга», а также за московский «Спартак».
- 16 января 2022
-
21:30
-
21:22
-
21:17
-
21:16
-
21:09
-
21:00
-
20:57
-
20:53
-
20:46
-
20:32
-
20:17
-
20:15
-
19:58
-
19:39
-
19:28
-
19:16
-
19:13
-
19:00
-
18:54
-
18:51
-
18:38
-
18:31
-
18:21
-
18:13
-
18:10
-
18:04
-
18:03
-
17:50
-
17:41
-
17:33
-
17:25
-
17:20
-
17:18
-
17:10
-
16:49