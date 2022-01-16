«Арсенал» предлагает € 60 млн и Торрейру за Влаховича
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Лондонский «Арсенал» не оставляет попыток подписать нападающего «Фиорентины» Душана Влаховича. «Канониры» предложили за 21-летнего сербского форварда € 60 млн плюс права на полузащитника Лукаса Торрейру, который нынешний сезон проводит на правах аренды в итальянской команде. Об этом сообщает Corriere della Sera.
Напомним, 21-летний Влахович стал игроком «Фиорентины» в 2018 году, перейдя из «Партизана» за € 1,95 млн. В нынешнем сезоне сербский нападающий забил 16 голов и отдал три результативные передачи в 20 матчах итальянской Серии А. Также на счету футболиста три гола в трёх матчах Кубка страны.
Контракт Влаховича истекает в 2023 году, портал Transfermarkt оценивает сербского игрока в € 70 млн.
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