«Арсенал» заинтересован в подписании защитника из Чемпионшипа

Защитник «Ноттингем Форест» Джед Спенс, выступающий за клуб на правах аренды из «Мидлсбро», может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. В услугах 21-летнего игрока заинтересован лондонский «Арсенал», сообщает Mirror.



По информации источника, «канониры» присмотрелись к футболисту во время матча 1/32 финала Кубка Англии с «Ноттингем Форест», в котором «Арсенал» потерпел поражение (0:1). Также Джедом интересуются итальянские «Рома» и «Интер».



Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость английского футболиста составляет € 2,5 млн. В нынешнем розыгрыше Чемпионшипа Спенс сыграл в 21 матче, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Видеообзор матча 21-го тура АПЛ «Арсенал» — «Манчестер Сити»:

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