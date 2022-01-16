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Экваториальная Гвинея обыграла Алжир на Кубке африканских наций

Экваториальная Гвинея обыграла Алжир на Кубке африканских наций
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Сегодня, 16 января, в матче 2-го тура Кубка африканский наций в группе Е встречались Алжир и Экваториальная Гвинея. Матч проходил на стадионе «Дуала» в Камеруне и закончился со счётом 1:0 в пользу Экваториальной Гвинеи.

Единственный гол в матче на 70-й минуте забил защитник Эстебан Ороско с передачи Хосе Миранды.

Победа позволила Экваториальной Гвинее набрать первые три очка на турнире и подняться с последнего места турнирной таблицы группы Е на второе. Алжир, набравший одно очко, опустился на последнюю строчку квартета. Лидером группы является Кот-д'Ивуар (4), на третьем месте находится Сьерра-Леоне (2).

В следующем туре Экваториальная Гвинея встретится со Сьерра-Леоне. Алжир ожидает встреча с Кот-д'Ивуаром.

Кубок африканских наций. Группа E. 2-й тур
16 января 2022, воскресенье. 22:00 МСК
Алжир
Окончен
0 : 1
Экваториальная Гвинея
0:1 Ороско – 70'
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