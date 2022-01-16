Экваториальная Гвинея обыграла Алжир на Кубке африканских наций
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Сегодня, 16 января, в матче 2-го тура Кубка африканский наций в группе Е встречались Алжир и Экваториальная Гвинея. Матч проходил на стадионе «Дуала» в Камеруне и закончился со счётом 1:0 в пользу Экваториальной Гвинеи.
Единственный гол в матче на 70-й минуте забил защитник Эстебан Ороско с передачи Хосе Миранды.
Победа позволила Экваториальной Гвинее набрать первые три очка на турнире и подняться с последнего места турнирной таблицы группы Е на второе. Алжир, набравший одно очко, опустился на последнюю строчку квартета. Лидером группы является Кот-д'Ивуар (4), на третьем месте находится Сьерра-Леоне (2).
В следующем туре Экваториальная Гвинея встретится со Сьерра-Леоне. Алжир ожидает встреча с Кот-д'Ивуаром.
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