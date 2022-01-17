«Аталанта» и «Интер» сыграли вничью — 0:0. Миранчук вышел на замену и провёл 15 минут
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«Аталанта» и «Интер» сыграли вничью в матче 22-го тура итальянской Серии А. Встреча прошла в Бергамо на стадионе «Атлети Адзурри» и завершилась со счётом 0:0.
Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук начал игру на скамейке запасных и вышел на поле на 78-й минуте, заменив Маттео Пессину. Это была первая замена от главного тренера хозяев Джан Пьеро Гасперини. С учётом добавленного ко второму тайму времени Миранчук отыграл примерно 15 минут, но не сумел проявить себя.
«Интер» набрал 50 очков и занимает первое место в турнирной таблице итальянского чемпионата. «Аталанта» (42) идёт на четвёртой позиции.
В следующем туре Серии А «Интер» 22 января примет на своём поле «Венецию». «Аталанта» в этот же день сыграет на выезде с «Лацио».
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