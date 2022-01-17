«Манчестер Юнайтед» ведёт переговоры о трансфере полузащитника «Лейпцига»

Полузащитник «РБ Лейпциг» Амаду Айдара может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. В услугах 23-летнего игрока заинтересован «Манчестер Юнайтед», сообщает в «Твиттере» журналист Джонатан Шрэгер.
По информации источника, переговоры клубов о переходе игрока находятся в начальной стадии.
Нынешний главный тренер «МЮ» Ральф Рангник был инициатором перехода малийского футболиста из «Ред Булл Зальцбург» в «Лейпциг» в 2018 году. Сам Айдара ранее признавался, что мечтает играть за «Манчестер Юнайтед».
Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2025 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 24 млн.
В этом сезоне Айдара провёл 13 матчей в немецкой Бундеслиге и забил 2 гола.
Видеообзор матча 22-го тура АПЛ «Астон Вилла» — «Манчестер Юнайтед»:
Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.
- 17 января 2022
-
02:06
-
01:55
-
01:38
-
00:51
-
00:37
-
00:36
-
00:26
-
00:21
-
00:11
-
00:03
- 16 января 2022
-
23:57
-
23:52
-
23:43
-
23:37
-
23:31
-
23:25
-
23:20
-
23:20
-
23:19
-
23:03
-
22:45
-
22:36
-
22:35
-
22:32
-
22:23
-
22:22
-
22:15
-
22:12
-
21:58
-
21:55
-
21:38
-
21:30
-
21:22
-
21:17
-
21:16