«Манчестер Юнайтед» ведёт переговоры о трансфере полузащитника «Лейпцига»

Полузащитник «РБ Лейпциг» Амаду Айдара может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. В услугах 23-летнего игрока заинтересован «Манчестер Юнайтед», сообщает в «Твиттере» журналист Джонатан Шрэгер.



По информации источника, переговоры клубов о переходе игрока находятся в начальной стадии.



Нынешний главный тренер «МЮ» Ральф Рангник был инициатором перехода малийского футболиста из «Ред Булл Зальцбург» в «Лейпциг» в 2018 году. Сам Айдара ранее признавался, что мечтает играть за «Манчестер Юнайтед».



Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2025 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 24 млн.



В этом сезоне Айдара провёл 13 матчей в немецкой Бундеслиге и забил 2 гола.

Видеообзор матча 22-го тура АПЛ «Астон Вилла» — «Манчестер Юнайтед»:

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