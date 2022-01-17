Алжир остановился в двух матчах от мирового рекорда по длительности беспроигрышной серии
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Вчера, в воскресенье, 16 января, в матче 2-го тура Кубка африканский наций в группе Е встречались Алжир и Экваториальная Гвинея. Матч проходил на стадионе «Дуала» в Камеруне и закончился со счётом 1:0 в пользу Экваториальной Гвинеи.
Таким образом, у Алжира прервалась 35-матчевая беспроигрышная серия, состоявшая из 25 побед и 10 ничьих. До мирового рекорда им оставалось два матча.
Напомним, мировой рекорд был обновлён в сентябре 2021 года футболистами сборной Италии под руководством Роберто Манчини. За 37 встреч команда Роберто Манчини одержала 28 побед и девять раз сыграла вничью.
Последнее поражение Алжира датируется 19 октября 2019 года, когда подопечные Джамеля Бельмади усутпили в матче в отбора Кубка африканских наций с Марокко (0:3).
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