Криштиану Роналду показал, как расслабляется в бассейне

Португальский форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду опубликовал новое фото в своём «инстаграме». Нападающий сфотографировался в бассейне.

«Расслабляюсь», — написал Криштиану.

Фото можно посмотреть в «инстаграме» Криштиану Роналду.

Роналду не попал в заявку на матч 22-го тура английской Премьер-лиги с «Астон Виллой» (2:2). По словам главного тренера «Манчестер Юнайтед» Ральфа Рангника, у португальца возникли проблемы с бедром.

Криштиану провёл 16 матчей в нынешнем розыгрыше АПЛ, забил 8 голов и сделал 3 результативные передачи. В турнирной таблице АПЛ «красные дьяволы» располагаются на 7-м месте.

Неудачный финт Роналду в штрафной площади «Вулверхэмптона»:

Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.