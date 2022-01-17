Криштиану Роналду показал, как расслабляется в бассейне

Португальский форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду опубликовал новое фото в своём «инстаграме». Нападающий сфотографировался в бассейне.
«Расслабляюсь», — написал Криштиану.
Фото можно посмотреть в «инстаграме» Криштиану Роналду.
Роналду не попал в заявку на матч 22-го тура английской Премьер-лиги с «Астон Виллой» (2:2). По словам главного тренера «Манчестер Юнайтед» Ральфа Рангника, у португальца возникли проблемы с бедром.
Криштиану провёл 16 матчей в нынешнем розыгрыше АПЛ, забил 8 голов и сделал 3 результативные передачи. В турнирной таблице АПЛ «красные дьяволы» располагаются на 7-м месте.
Неудачный финт Роналду в штрафной площади «Вулверхэмптона»:
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