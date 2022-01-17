«Манчестер Юнайтед» просит € 18 млн за Джонса, сыгравшего 2 матча за 2 года

«Ньюкасл» и «Бёрнли» рассматривают возможность приобретения защитника «Манчестер Юнайтед» Фила Джонса, однако манкунианцы требуют за 29-летнего футболиста, сыгравшего за два года в двух официальных матчах, € 18 млн. Об этом сообщает Daily Star.



По сведениям источника, английский футболист не входит в планы главного тренера команды Ральфа Рангника, но «Манчестер Юнайтед» не планирует отпускать Джонса дешевле запрашиваемой цены, даже несмотря на его проблемы с травмами.

Защитник выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2011 года. Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2023 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость футболиста составляет € 4 млн.

В начале января Джонс принял участие в матче 21-го тура английской Премьер-лиги с «Вулверхэмптоном». До этого его последней игрой за клуб был матч 1/16 финала Кубка Англии с «Транмир Роверс» (6:0), который прошёл 26 сентября 2020 года. Причиной долгого отсутствия защитника стала тяжёлая травма колена.

«Манчестер Юнайтед» уступил дома «Вулверхэмптону»:

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