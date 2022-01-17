Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Спартак» определился с соперниками на зимнем сборе в ОАЭ

«Спартак» определился с соперниками на зимнем сборе в ОАЭ
Комментарии

«Спартак» определился с соперниками на зимнем тренировочном сборе в ОАЭ, сообщает пресс-служба московского клуба.

Подготовка команды к возобновлению сезона в Дубае будет проведена в два этапа — с 17 по 29 января и с 1 по 12 февраля. 28 января «Спартак» проведёт товарищеский матч со словацким «Слованом». 2 февраля подопечные Паоло Ваноли сыграют с латвийской «Ригой», а через 3 дня встретятся с малайзийским клубом «Джохора». 8 февраля состоится контрольный матч «Спартака» с «Уралом». Все встречи начнутся в 17:00 мск.

Московский «Спартак» в 18 матчах набрал 23 очка и занимает 9-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (38).

Новость по теме
«Спартак» объявил состав на первый зимний сбор
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022