«Спартак» определился с соперниками на зимнем сборе в ОАЭ
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«Спартак» определился с соперниками на зимнем тренировочном сборе в ОАЭ, сообщает пресс-служба московского клуба.
Подготовка команды к возобновлению сезона в Дубае будет проведена в два этапа — с 17 по 29 января и с 1 по 12 февраля. 28 января «Спартак» проведёт товарищеский матч со словацким «Слованом». 2 февраля подопечные Паоло Ваноли сыграют с латвийской «Ригой», а через 3 дня встретятся с малайзийским клубом «Джохора». 8 февраля состоится контрольный матч «Спартака» с «Уралом». Все встречи начнутся в 17:00 мск.
Московский «Спартак» в 18 матчах набрал 23 очка и занимает 9-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (38).
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