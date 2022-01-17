Защитник «Челси» отклонит предложения команд АПЛ в знак уважения к клубу

Защитник лондонского «Челси» Андреас Кристенсен, чей контракт с командой истекает в конце сезона, не будет рассматривать предложения от других клубов английской Премьер-лиги в знак уважения к нынешнему работодателю. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».



Ранее сообщалось, что 25-летний футболист отказался продлевать контракт с английским клубом, который истекает в конце сезона. «Челси» предлагал датчанину 4-летний контракт. В услугах игрока заинтересованы «Бавария», мадридски «Атлетико» и «Милан».



Кристенсен является воспитанником синих и выступает за главную команду с 2014 года. В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги датский защитник сыграл в 13 матчах и не отметился результативными действиями. Transfermarkt оценивает защитника в € 35 млн.