«Удинезе» согласовал аренду защитника «Арсенала»
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Защитник лондонского «Арсенала» Пабло Мари будет арендован итальянским «Удинезе». Стороны уже согласовали условия сделки, которую подпишут в ближайшее время. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
По сведениям источника, итальянский клуб арендует испанского футболиста без права выкупа до конца нынешнего сезона.
28-летний Мари стал игроком «Арсенала» в январе 2020 года. Летом Мари подписал контракт до 2024 года. В нынешнем сезоне испанский защитник принял участие в трёх матчах, не отметившись голевыми действиями. Ранее Мари также выступал за «Манчестер Сити».
«Манчестер Сити» в добавленное время вырвал победу у «Арсенала»:
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