Карпин: в «Спартаке», отталкиваясь от игроков, в голове жила романтика идей Гвардиолы

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился воспоминаниями о работе в «Спартаке».
«Было понимание, что в «Спартаке» должен быть спартаковский футбол, философия, владение мячом. После «Спартака» была «Мальорка» – там играли 4-4-2. В «Торпедо» Армавир – 5-3-2. То есть уже не было такого, что команда Карпина должна играть в тики-таку. В «Спартаке» мы пытались это делать, в «Мальорке» – уже нет, в «Торпедо» – естественно, нет, в «Ростове» поначалу – тоже не пытались.
Поэтому нет такого, что команда Карпина должна играть, как у Гвардиолы. Не могу сказать, что в моей голове произошёл переход. В «Торпедо» от Гвардиолы я к кому перешёл? К Курбану Бердыеву, 5-3-2?
В «Спартаке», отталкиваясь от футболистов, у меня в голове жила романтика идей Гвардиолы. Но для того, чтобы играть так, как играла «Барса», нужны, например, такие крайние защитники, как Жорди Альба и Дани Алвес. Речь не про подключения, а про работу с мячом. В «Ростове» приносил хороший результат более вертикальный футбол, клопповский», — приводит слова Карпина Sports.ru.
- 17 января 2022
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