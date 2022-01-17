Защитник «Барселоны» Юмтити получил травму на тренировке и перенесёт операцию

Защитник «Барселоны» Самуэль Юмтити получил травму на тренировке, информирует пресс-служба команды. У француза перелом пятой плюсневой кости правой ноги.

Завтра, 18 января, Юмтити перенесёт операцию. О сроках возвращения футболиста на поле «Барселона» не сообщает.

Напомним, несколько дней назад каталонский клуб продлил контракт с Юмтити до 30 июня 2026 года.

28-летний Юмтити стал игроком «Барселоны» в 2016 году, перейдя из «Лиона». В нынешнем сезоне футболист принял участие в одном матче чемпионата Испании, не отметившись результативными действиями.

Видеообзор матча 20-го тура Ла Лиги «Гранада» — «Барселона»:

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