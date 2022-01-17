Защитник БАТЭ, дисквалифицированный за договорные матчи, близок к переходу в «Химки»

Защитник БАТЭ Захар Волков близок к переходу в «Химки». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.



В 2020 году он был дисквалифицирован федерацией футбола Беларуси на два года за участие в договорном матче. Однако в сентябре 2021-го федерация приняла решение отсрочить исполнение оставшейся части наказания на 2 года.

Волкову 24 года. Он начинал карьеру в «Витебске», также выступал за «Оршу» и «Нафтан». 9 сентября 2019 года дебютировал в сборной Беларуси, отыграв все 90 минут в товарищеском матче против Уэльса (0:1). Это его единственная игра за национальную команду.

Напомним, Химки» занимают последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 очков в 18 матчах. Ранее стало известно, что подмосковный клуб на правах свободного агента пополнил Павел Мамаев.