Защитник БАТЭ, дисквалифицированный за договорные матчи, близок к переходу в «Химки»

Защитник БАТЭ Захар Волков близок к переходу в «Химки». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
В 2020 году он был дисквалифицирован федерацией футбола Беларуси на два года за участие в договорном матче. Однако в сентябре 2021-го федерация приняла решение отсрочить исполнение оставшейся части наказания на 2 года.
Волкову 24 года. Он начинал карьеру в «Витебске», также выступал за «Оршу» и «Нафтан». 9 сентября 2019 года дебютировал в сборной Беларуси, отыграв все 90 минут в товарищеском матче против Уэльса (0:1). Это его единственная игра за национальную команду.
Напомним, Химки» занимают последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 очков в 18 матчах. Ранее стало известно, что подмосковный клуб на правах свободного агента пополнил Павел Мамаев.
- 17 января 2022
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