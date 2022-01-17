В «Аталанте» отреагировали на информацию, что «Дженоа» договорился об аренде Миранчука

Спортивный директор «Аталанты» Джованни Сартори отреагировал на информацию о том, что «Дженоа» договорился с клубом из Бергамо об аренде российского полузащитника Алексея Миранчука.
«На данный момент сделки по Миранчуку с «Дженоа» нет», — сказал Сартори в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Ранее появилась информация, что российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук продолжит карьеру в «Дженоа». Речь шла об аренде игрока до конца сезона за € 2,5 млн с опцией выкупа за € 8 млн.
26-летний Миранчук выступает за итальянский клуб с сентября 2020 года, перейдя из «Локомотива». В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 11 матчах итальянской Серии А, забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи. Также на его счету два матча в Лиге чемпионов. Контракт Миранчука истекает в 2024 году, портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 11 млн.
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