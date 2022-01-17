Кокорин начнёт матч «Фиорентина» — «Дженоа» на скамейке запасных

Сегодня, 17 января, в матче 22-го тура итальянской Серии А «Фиорентина» встретится с «Дженоа». Игра пройдёт на стадионе «Артемио Франки» (Флоренция, Италия). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:45 мск.
Команды объявили составы на матч:
«Фиорентина»: Терраччано, Бираги, Игор дос Сантос, Миленкович, Одриосола, Мале, Роррейра, Бонавентура, Спонара, Гонсалес, Влахович.
«Дженоа»: Сиригу, Хефти, Скири, Калафьори, Ванхёсден, Портанова, Бадель, Стураро, Ровелла, Йебоа, Дестро.
Стоит отметить, что российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин попал в заявку, но начнёт матч на скамейке запасных.
Кокорин выступает за «Фиорентину» с января 2021 года, проведя за это время девять матчей в Серии А и отметившись двумя заработанными жёлтыми карточками. Контракт игрока с итальянским клубом истекает в 2024 году.
- 17 января 2022
-
23:11
-
22:50
-
22:47
-
22:38
-
22:26
-
22:25
-
22:25
-
22:20
-
22:18
-
22:11
-
22:08
-
22:01
-
21:57
-
21:55
-
21:53
-
21:50
-
21:36
-
21:33
-
21:27
-
21:23
-
21:00
-
20:54
-
20:39
-
20:31
-
20:29
-
20:03
-
20:02
-
19:57
-
19:44
-
19:37
-
19:26
-
18:54
-
18:41
-
18:35
-
18:30