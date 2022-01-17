Кокорин начнёт матч «Фиорентина» — «Дженоа» на скамейке запасных

Сегодня, 17 января, в матче 22-го тура итальянской Серии А «Фиорентина» встретится с «Дженоа». Игра пройдёт на стадионе «Артемио Франки» (Флоренция, Италия). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:45 мск.

Команды объявили составы на матч:

«Фиорентина»: Терраччано, Бираги, Игор дос Сантос, Миленкович, Одриосола, Мале, Роррейра, Бонавентура, Спонара, Гонсалес, Влахович.

«Дженоа»: Сиригу, Хефти, Скири, Калафьори, Ванхёсден, Портанова, Бадель, Стураро, Ровелла, Йебоа, Дестро.

Стоит отметить, что российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин попал в заявку, но начнёт матч на скамейке запасных.

Кокорин выступает за «Фиорентину» с января 2021 года, проведя за это время девять матчей в Серии А и отметившись двумя заработанными жёлтыми карточками. Контракт игрока с итальянским клубом истекает в 2024 году.