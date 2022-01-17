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«Милан» проиграл «Специи», пропустив на 96-й минуте

«Милан» проиграл «Специи», пропустив на 96-й минуте
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«Милан» проиграл «Специи» в матче 22-го тура итальянской Серии А. Встреча прошла в Милане на стадионе «Сан-Сиро» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

В конце первого тайма счёт в матче открыл португальский форвард «россонери» Рафаэл Леау. До этого мог отличиться французский защитник Тео Эрнандес, но он не реализовал пенальти.

В середине второго тайма колумбийский полузащитник «Специи» Кевин Агудело сравнял счёт, а на шестой компенсированной минуте Эммануэль Гьяси принёс гостям победу.

У «Милана» 48 баллов. Подопечные Стефано Пиоли идут на втором месте в таблице Серии А, отставая от «Интера» на два очка, но у команды Симоне Индзаги матч в запасе. «Специя» набрала 22 очка и занимает 14-е место.

Италия - Серия А. 22-й тур
17 января 2022, понедельник. 20:30 МСК
Милан
Милан
Окончен
1 : 2
Специя
Специя
1:0 Леау – 45+1'   1:1 Агудело – 64'   1:2 Гьяси – 90+6'
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