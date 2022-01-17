«Милан» проиграл «Специи», пропустив на 96-й минуте
Поделиться
«Милан» проиграл «Специи» в матче 22-го тура итальянской Серии А. Встреча прошла в Милане на стадионе «Сан-Сиро» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
В конце первого тайма счёт в матче открыл португальский форвард «россонери» Рафаэл Леау. До этого мог отличиться французский защитник Тео Эрнандес, но он не реализовал пенальти.
В середине второго тайма колумбийский полузащитник «Специи» Кевин Агудело сравнял счёт, а на шестой компенсированной минуте Эммануэль Гьяси принёс гостям победу.
У «Милана» 48 баллов. Подопечные Стефано Пиоли идут на втором месте в таблице Серии А, отставая от «Интера» на два очка, но у команды Симоне Индзаги матч в запасе. «Специя» набрала 22 очка и занимает 14-е место.
Комментарии
- 17 января 2022
-
23:11
-
22:50
-
22:47
-
22:38
-
22:26
-
22:25
-
22:25
-
22:20
-
22:18
-
22:11
-
22:08
-
22:01
-
21:57
-
21:55
-
21:53
-
21:50
-
21:36
-
21:33
-
21:27
-
21:23
-
21:00
-
20:54
-
20:39
-
20:31
-
20:29
-
20:03
-
20:02
-
19:57
-
19:44
-
19:37
-
19:26
-
18:54
-
18:41
-
18:35
-
18:30
Партнерский контент