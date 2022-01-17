«Милан» проиграл «Специи», пропустив на 96-й минуте

«Милан» проиграл «Специи» в матче 22-го тура итальянской Серии А. Встреча прошла в Милане на стадионе «Сан-Сиро» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

В конце первого тайма счёт в матче открыл португальский форвард «россонери» Рафаэл Леау. До этого мог отличиться французский защитник Тео Эрнандес, но он не реализовал пенальти.

В середине второго тайма колумбийский полузащитник «Специи» Кевин Агудело сравнял счёт, а на шестой компенсированной минуте Эммануэль Гьяси принёс гостям победу.

У «Милана» 48 баллов. Подопечные Стефано Пиоли идут на втором месте в таблице Серии А, отставая от «Интера» на два очка, но у команды Симоне Индзаги матч в запасе. «Специя» набрала 22 очка и занимает 14-е место.