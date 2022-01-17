Опубликованы итоги голосования за игрока года ФИФА. Левандовски опередил Месси на 4 балла

ФИФА опубликовала итоги голосования за награду лучшему игроку 2021 года, которая досталась форварду «Баварии» Роберту Левандовскому. В тройку вошли также Лионель Месси из «ПСЖ» и Мохамед Салах из «Ливерпуля».



В голосовании принимали участие капитаны и главные тренеры сборных, представители медиа и болельщики. Капитанам, тренерам и журналистам нужно было выбрать тройку лучших футболистов по итогам года. Первое место давало 5 очков, второе — 3, третье — 1.

По итогам голосования тренеров Левандовски набрал 535 баллов, Салах — 271, а Месси — 254. Капитаны тоже отдали предпочтение поляку (555). У Месси 344 очка, у Салаха — 176.

Левандовски стал первым и в голосовании журналистов (589), а Месси (409) серьёзно опередил Салаха (184). А вот в голосовании фанатов предсказуемо победил аргентинец — у него 708 206 болельщицких голосов. Вторым стал Салах (528 245), третьим — Левандовски (353 714).

За победу в каждой категории игроку давали 13 баллов, второму месту — 11, третьему — 9. Таким образом, Левандовски набрал 48 баллов, Месси — 44, а Салах — 39.