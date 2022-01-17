Стало известно, за кого проголосовал Валерий Карпин при выборе лучшего игрока 2021 года

Стало известно, за кого проголосовал главный тренер сборной России Валерий Карпин при выборе лучшего футболиста 2021 года.

На первое место в своём рейтинге Карпин поставил нападающего «Баварии» Роберта Левандовского. На вторую строчку он поместил Мохамеда Салаха из «Ливерпуля». Замкнул тройку лучших по версии российского тренера Карим Бензема, защищающий цвета «Реала».

Напомним, лучшим игроком ушедшего года по итогам голосования стал Роберт Левандовски. В тройку лучших, помимо поляка, вошли Мохамед Салах из «Ливерпуля» и Лионель Месси из «Пари Сен-Жермен».

Левандовски стал самым результативным игроком 2021 года. На его счету 69 голов в 59 матчах за «Баварию» и сборную Польши. Роберт забил 43 мяча в чемпионате, 11 в Лиге чемпионов, 2 в Суперкубке Германии, 2 на клубном чемпионате мира и 11 за сборную Польши.