Рангник готов восстановить отношения с Марсьялем. Он считает, что произошло недопонимание

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник готов восстановить отношения с нападающим Антони Марсьялем после разногласий, возникших между ними, сообщает ESPN.
Напомним, Рангник заявил, что Марсьяль не хотел быть в заявке на матч 22-го тура английской Премьер-лиги с «Астон Виллой» (2:2). Француз ответил, что это не так: «Я никогда не откажусь сыграть матч за «Манчестер Юнайтед». Я здесь уже семь лет, и я никогда не проявлял неуважения к клубу и болельщикам».
Как пишет источник, Рангник пообщался с форвардом после этого и сказал, что говорил не о нежелании, а о том, что Марсьяль «не чувствует, что сможет сыграть». Немецкий специалист считает, что это просто недопонимание, и готов наладить рабочие отношения с игроком.
Ранее стало известно, что Марсьяль хочет покинуть «МЮ» в январское трансферное окно.
Видеообзор матча 22-го тура АПЛ «Астон Вилла» — «Манчестер Юнайтед»:
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