Хесус Медина будет выступать за ЦСКА под 28-м номером
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Новоиспечённый полузащитник московского ЦСКА Хесус Медина будет выступать за армейцев под 28-м номером, информирует клубная пресс-служба в «Твиттере».
Напомним, парагвайский футболист покинул «Нью-Йорк Сити» на правах свободного агента 1 января 2022 года. Медина выступал за «Нью-Йорк Сити» с 2018 года и по итогам сезона-2021 стал чемпионом МЛС в составе клуба. Ранее хавбек защищал цвета парагвайского клуба «Либертад».
ЦСКА в настоящее время проводит зимний сбор в испанском Кампоаморе. Первый официальный матч после зимней паузы армейский клуб проведёт в Российской Премьер-Лиге с московским «Спартаком».
Ранее главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий заявил, что ждёт от парагвайского новичка хорошей игры.
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